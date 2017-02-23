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    ИГ объявила о начале своего отступления из Эль-Баб

    Ранее о взятии под свой контроль города Эль-Баб заявили сирийские повстанцы

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ объявила о начале своего отступления из города Эль-Баб на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал "Аль-Маядин".

    Как отмечает телеканал, за 104 дня боестолкновений с бандами ИГ в этом районе турецкая армия потеряла убитыми порядка 400 военнослужащих.

    Ранее о взятии под свой контроль города Эль-Баб заявили сирийские повстанцы. Позже министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что почти вся территория Эль-Баба находится под контролем сирийской оппозиции, действующей при поддержке ВС Турции.

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