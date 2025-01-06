Хуситы заявили об ударе по авианосцу USS Harry Truman

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря", - сказал представитель движения.