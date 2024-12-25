Хуситы заявили об очередном ударе по Тель-Авиву и Ашкелону

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

"Войска беспилотных систем йеменских вооруженных сил провели две военные операции, первая из которых была нацелена на критически важный объект израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.). Вторая операция была нацелена на промышленную зону израильского противника в оккупированном районе Ашкелона", - сказал представитель движения.

По словам Сариа, оба беспилотника поразили атакованные израильские объекты.