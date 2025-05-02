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Хуситы заявили о ракетном ударе по территории Израиля

Хуситы заявили о ракетном ударе по территории Израиля Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в городе Хайфа.
Другие страны
2 мая 2025 г. 18:13
Хуситы заявили о ракетном ударе по территории Израиля

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в городе Хайфа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой по критически важному объекту израильского противника в районе оккупированной Хайфы. Это вторая подобная операция за несколько часов", - сказал он.

Ранее 2 мая хуситы заявили о нанесении ракетного удара по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали новый запуск ракеты со стороны Йемена. Ранним утром армия Израиля перехватила одну ракету за пределами воздушного пространства страны.

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