Хуситы заявили о готовности к заключению мира с президентом Йемена

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Представитель группировки хуситов "Ансар Аллах", которая удерживает власть в Йемене, Хусейн аль-Ази заявил о готовности к заключению мира с президентом страны Абд-Раббу Мансуром Хади и арабской коалицией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы к миру, миру чести, уважающему гордость йеменского народа, который положит конец вмешательству в дела Йемена", - сказал аль-Ази.

По его словам, политики Йемена, которые оказывают поддержку президенту являются "просто инструментами, которые ничего не решают, а решение по поводу войны находится в руках Саудовской Аравии". Он также выразил уверенность в том, что желание мира со стороны Саудовской Аравии могло бы помочь процессу урегулирования в Йемене.