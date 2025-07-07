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Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на судно Magic Seas

Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на судно Magic Seas Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно Magic Seas в Красном море.
Другие страны
7 июля 2025 г. 18:38
Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на судно Magic Seas

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно Magic Seas в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты. Атака была осуществлена с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов", - сказал представитель движения.

По его словам, атака завершилась прямыми попаданиями по корпусу Magic Seas, после чего в сухогруз начала поступать вода. Как отметил Сариа, атакованное судно "находится под угрозой затопления", однако его экипаж успешно эвакуировался.

"Операция по нанесению удара была проведена в Красном море после того, как наши военно-морские силы неоднократно обращались к экипажу судна с предупреждениями, которые были проигнорированы", - добавил Сариа.

Напомним, что сухогруз Magic Seas был атакован вблизи йеменского побережья 6 июля. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках. Они атаковали Magic Seas при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. В результате судно получило повреждения и стало набирать воду, на нем начался пожар.

Представитель оператора судна - греческой компании Stem Shipping - ранее подтвердил, что все 19 членов экипажа, покинувшие сухогруз, находятся в безопасности. Magic Seas перевозил черный металл и удобрения из Китая в Турцию.

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