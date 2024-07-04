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Хуситы атаковали более 160 судов в Красном и Аравийском морях

Хуситы атаковали более 160 судов в Красном и Аравийском морях Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.
Другие страны
4 июля 2024 г. 19:22
Хуситы атаковали более 160 судов в Красном и Аравийском морях

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.

Как передает Report, об этом сообщил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

По его словам, только за неделю нападениям, в ходе которых применялись баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и катера, подверглись шесть судов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

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