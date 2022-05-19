Хуан Карлос I прибудет в Испанию впервые за два года

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, прибудет в четверг в пиренейское королевство.

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, прибудет в четверг в пиренейское королевство.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном пресс-релизе королевского двора.

Экс-глава государства, покинувший Испанию почти два года назад, пробудет в стране до 23 мая.

"Хуан Карлос I планирует находиться в эти дни в галисийском городе Санхенхо, а в понедельник, 23 мая, отправиться в Мадрид", - уточнили в королевском дворе. В столице он встретится со своим сыном, монархом Филиппом VI, а также с другими членами своей семьи. Вслед за этим экс-глава государства вернется обратно в Абу-Даби.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил Филиппу VI о решении покинуть страну на фоне связанных с ним скандалов. С тех пор он проживает в ОАЭ. В Испании в отношении 84-летнего почетного монарха было заведено несколько расследований, при этом ему не было предъявлено никаких обвинений. В начале марта прокуратура Испании объявила о закрытии следственных действий.