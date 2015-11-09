​Хорватская оппозиция заявила о победе на парламентских выборах

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коалиция правых оппозиционных партий во главе с Хорватским демократическим содружеством заявила о своей победе на парламентских выборах.

Как передает Report, после подсчета голосов примерно с 60 процентов избирательных участков, оппозиция получает 61 мандат в 151-местном парламенте, что 7-8 мандатов больше правящих левоцентристов.

"Мы можем сказать, что победили на парламентских выборах", - заявил лидер партии Томислав Карамарко, обращаясь к своим сторонникам. Он выразил уверенность, что разрыв между "патриотами" и их основными соперниками - социал- демократами увеличится к оглашению окончательных итогов.

Как подчеркнул Карамарко, "две трети граждан проголосовали за перемены". "Мы будем бороться за каждое рабочее место, за каждое заброшенное поле, за каждого молодого человека или девушку, кто решил уехать из страны. Мы этого не допустим", - пообещал лидер оппозиционеров.