О нас

Хорватия выделила Украине дополнительно 5 млн евро

Хорватия выделила Украине дополнительно 5 млн евро 19:26
Другие страны
11 сентября 2024 г. 20:01
Хорватия выделила Украине дополнительно 5 млн евро

Хорватия выделила Украине дополнительные 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры и разминирование территорий.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что правительство Хорватии предоставит Киеву новый пакет оборонной помощи.

"Господин премьер-министр, я хочу вас поблагодарить за сегодняшние переговоры, за неизменную поддержку, спасибо за все предоставленные пакеты оборонной помощи от Хорватии. Сегодня есть новый пакет и в целом мы имеем довольно сильное взаимодействие в различных сферах", - сказал президент.

"Конечно, мы ценим и опыт Хорватии по вступлению в Европейский Союз и готовность передать эту экспертизу нам. Хочу также отметить вашу поддержку, господин Пленкович, и всей Хорватии для Украины на пути ЕС и НАТО", - добавил Зеленский.

Зеленский добавил, что совместно с Пленковичем они обсудили и совместное производство, в частности, машин для разминирования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya Ukraynaya əlavə 5 milyon avro ayırıb

Экслюзивные новости

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi