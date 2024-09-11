Хорватия выделила Украине дополнительно 5 млн евро

19:26

Хорватия выделила Украине дополнительные 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры и разминирование территорий.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что правительство Хорватии предоставит Киеву новый пакет оборонной помощи.

"Господин премьер-министр, я хочу вас поблагодарить за сегодняшние переговоры, за неизменную поддержку, спасибо за все предоставленные пакеты оборонной помощи от Хорватии. Сегодня есть новый пакет и в целом мы имеем довольно сильное взаимодействие в различных сферах", - сказал президент.

"Конечно, мы ценим и опыт Хорватии по вступлению в Европейский Союз и готовность передать эту экспертизу нам. Хочу также отметить вашу поддержку, господин Пленкович, и всей Хорватии для Украины на пути ЕС и НАТО", - добавил Зеленский.

Зеленский добавил, что совместно с Пленковичем они обсудили и совместное производство, в частности, машин для разминирования.