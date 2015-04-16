​Хиллари Клинтон призывает Верховный суд США разрешить однополые браки

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призывает Верховный суд Соединенных Штатов разрешить однополые браки, передает Report.

"Хиллари Клинтон поддерживает равенство браков и надеется, что Верховный суд встанет на сторону однополых пар и гарантирует им конституционные права", — сообщил представитель бывшей американской первой леди.

Как ожидается, Верховный суд США примет решение по однополым бракам в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон опубликовал ее первое предвыборное видео. Позже гей-пара из предвыборного ролика Хиллари Клинтон пригласила ее на свою свадьбу.