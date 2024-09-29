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"Хезболлах" подтвердила гибель двух руководителей при авиаударах по Бейруту

"Хезболлах" подтвердила гибель двух руководителей при авиаударах по Бейруту Организация "Хезболлах" сообщила о гибели двух своих руководителей во время израильских ракетных ударов по южной окраине Бейрута.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 18:01
Хезболлах подтвердила гибель двух руководителей при авиаударах по Бейруту

Организация "Хезболлах" сообщила о гибели двух своих руководителей во время израильских ракетных ударов по южной окраине Бейрута.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении информационной службы движения в Telegram-канале.

"В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший пост заместителя главы Исполнительного совета, который был богословом и вел большую просветительскую работу, при этом он активно участвовал в священной войне за освобождение Иерусалима", - отмечается в тексте.

Вторым погибшим, по данным службы, оказался другой руководитель - Али Караки, которого называют "номером 2" в военной структуре организации, отвечавший за оборону на южном фронте. В заявлении указывается, что он погиб 27 сентября вместе с генсеком "Хезболлах" Хасаном Насруллой в квартале Харет-Хорейк во время удара по подземному бункеру, где проходило совещание командного состава.

Газета Al Nahar сообщила, что Израиль ликвидировал 20 членов военного руководства "Хезболлах". Среди них начальник охраны лидера организации Ибрагим Джеззини, координатор огневой поддержки Али Айюб и Абдель Амир ас-Себлини, отвечавший за военное строительства и организационные вопросы и другие.

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