«Хезболла» заявила об уничтожении 20 боевиков «Аль-Каиды»

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Представители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили, что уничтожили около 20 боевиков «Аль-Каиды» из Сирии. Об этом сообщает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

Кроме того, «Хезболле» удалось ликвидировать несколько укрытий и учебных лагерей, которые создавались «Аль-Каидой» для дальнейших нападений в Ливане.

Также представители «Хезболлы» отметили, что достигли «важного прогресса» в своих нападениях на сирийских боевиков.

Ранее лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что его группа в Ливане начнет вести боевые действия против боевиков в Сирии, связанных с «Аль-Каидой».