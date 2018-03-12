Хейли: США готовы к новым действиям по Сирии

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ США готовы к новым действиям по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

"Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его", - сказала Хейли на заседании СБ ООН в понедельник.