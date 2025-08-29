Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

Пентагон создает рабочую группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как сообщает Report, об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил в видеообращении на своей странице в Х.

"Нет сомнений, что угрозы для нас со стороны враждебных беспилотников растут с каждым днем, - отметил он. Мы видим это на поле боя в отдаленных местах и на своих границах", - добавил министр.

По словам Хегсета, есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам и для нарушения воздушного пространства США.

"Вот почему сегодня я поручаю министру Армии (сухопутных войск США - ред.) официально создать совместную межведомственную рабочую группу... Это новая объединенная группа, в которой соберут лучших специалистов из всех наших ведомств для реагирования на эти угрозы и восстановления контроля над нашим небом", - добавил шеф Пентагона.

Он уточнил, что группа будет "противодействовать БПЛА".