    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 02:36
    Пентагон создает рабочую группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

    Как сообщает Report, об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил в видеообращении на своей странице в Х.

    "Нет сомнений, что угрозы для нас со стороны враждебных беспилотников растут с каждым днем, - отметил он. Мы видим это на поле боя в отдаленных местах и на своих границах", - добавил министр.

    По словам Хегсета, есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам и для нарушения воздушного пространства США.

    "Вот почему сегодня я поручаю министру Армии (сухопутных войск США - ред.) официально создать совместную межведомственную рабочую группу... Это новая объединенная группа, в которой соберут лучших специалистов из всех наших ведомств для реагирования на эти угрозы и восстановления контроля над нашим небом", - добавил шеф Пентагона.

    Он уточнил, что группа будет "противодействовать БПЛА".

    #Пентагон   #беспилотники   #БПЛА   #Пит Хегсет  
