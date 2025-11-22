ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 21:16
Палестинское движение ХАМАС оповестило США о готовности вернуться к военным действиям в связи с истечением сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру информацию, что по истечении сроков перемирия движение готово продолжить бои в связи с тем, что Израиль уже нарушает условия сделки в палестинском анклаве.
Члены движения указали, что "прекращение огня должно быть взаимным" и они не позволят Газе стать новым Ливаном, отмечает телеканал.
