ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 21:16
    Палестинское движение ХАМАС оповестило США о готовности вернуться к военным действиям в связи с истечением сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

    По его данным, представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру информацию, что по истечении сроков перемирия движение готово продолжить бои в связи с тем, что Израиль уже нарушает условия сделки в палестинском анклаве.

    Члены движения указали, что "прекращение огня должно быть взаимным" и они не позволят Газе стать новым Ливаном, отмечает телеканал.

