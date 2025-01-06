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ХАМАС согласилось освободить 34 заложника на первом этапе сделки

ХАМАС согласилось освободить 34 заложника на первом этапе сделки Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
6 января 2025 г. 11:26
ХАМАС согласилось освободить 34 заложника на первом этапе сделки

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Asharq.

По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа. Как уточняется, движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.

5 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ХАМАС, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа. Позже советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что в ходе переговоров еврейское государство не получало от ХАМАС соответствующий список заложников.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников.

Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

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Версия на английском языке Hamas lists 34 hostages it may free under ceasefire

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