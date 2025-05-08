ХАМАС: Израиль закрыл шесть школ БАПОР в Иерусалиме

Власти Израиля закрыли шесть школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, вынудив более 800 учеников покинуть свои классы.

Власти Израиля закрыли шесть школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, вынудив более 800 учеников покинуть свои классы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении палестинского радикального движения ХАМАС.

"Израильские силы взяли штурмом шесть школ БАПОР в Иерусалиме и закрыли их, вынудив учащихся и преподавателей покинуть здания", - говорится в тексте.

ХАМАС подчеркивает, что "это представляет собой вопиющее нарушение международного права". Движение обратилось к ООН и международным организациям с призывом "принять срочные и эффективные меры для прекращения этих преступных нарушений" и "обеспечить возвращение более 800 палестинских детей в свои классы".

Напомним, что 28 октября 2024 года Кнессет (однопалатный парламент Израиля) принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.