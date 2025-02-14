ХАМАС: Израиль освободит 369 палестинских заключенных

Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных.

Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.

"После того, как палестинское сопротивление передало имена израильских пленных, завтра, в субботу, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 36 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. Также будут освобождены 333 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября 2023 года", - сказано в заявлении.