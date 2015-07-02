Хакеры взломали сайт разведывательной службы Канады

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Интернет- сайт Центра безопасности коммуникаций (ЦБК) - одной из разведывательных служб Канады - был взломан хакерами. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Никаких подробностей кибератаки пока не приводится. Ответственность за это пока на себя никто не взял.

Ранее на этой неделе трижды был взломан сайт другой разведслужбы страны - Канадской службы безопасности и разведки (СБР). Ответственность за кибератаку взял на себя хакер, который "работает" под именем Aerith. Он же на этой неделе на некоторое время заблокировал работу веб-страницы правящей Консервативной партии Канады.

17 июня сайт министерства юстиции, СБР и ЦБК были заблокированы хакерами международной хакерской группы Anonymus. Как заявили представители группировки, это стало ответом на одобренный канадским парламентом новый антитеррористический закон страны. "Режим (премьер-министра Стивена) Харпера не слышит свой народ, а действует только в своих собственных интересах", - говорилось в сообщении киберпреступников.