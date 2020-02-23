​Hainan Airlines возобновит рейсы в Китае

Авиакомпания Hainan Airlines 29 февраля планирует возобновить 450 рейсов, которые были временно приостановлены из-за эпидемии, вызванной новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил авиаперевозчик.

Авиасообщение будет восстановлено между такими городами, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Хайкоу, Чэнду, Чунцин, Гуйян и другими.

Билеты поступили в продажу в субботу. В авиакомпании отметили, что в разгар эпидемии она организовала чартерные перевозки для правительства страны для доставки гуманитарных грузов и медперсонала в охваченные заболеванием районы. Кроме того, Hainan Airlines разработала специальные льготные программы для врачей, среди которых скидки на билеты, упрощенная схема оформления грузов и регистрации на рейс, а также полная компенсация стоимости авиабилета в случае отмены поездки.

По данным Hainan Airlines, к настоящему времени авиакомпания перевезла около 788 тонн грузов и более 2 тыс. медиков в провинцию Хубэй, эпидемическая обстановка в которой по-прежнему остается самой тяжелой в стране.