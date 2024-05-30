Хаджи Али Ачикгул: Делегация IPHRC была потрясена масштабами разрушений в Карабахе

Независимая постоянная комиссия по правам человека(IPHRC) была потрясена, увидев масштабы необратимого ущерба, нанесенного инфраструктуре в Карабахе.

Независимая постоянная комиссия по правам человека (IPHRC) была потрясена, увидев масштабы необратимого ущерба, нанесенного инфраструктуре в Карабахе.

Как передает Report, об этом заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека (IPHRC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хаджи Али Ачикгул заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

"В сентябре 2021 года мы совершили ознакомительный визит в Карабах, а в 2023 году - повторный визит для оценки ситуации с правами человека и гуманитарной помощи в регионе. Делегация IPHRC была потрясена, увидев масштабы необратимого ущерба, нанесенного физической инфраструктуре на освобожденных территориях. Массовое разрушение социальных и деловых объектов армянскими оккупационными силами представляет собой серьезные нарушения прав человека",- сказал он.

По его словам, мины привели к многочисленным жертвам и ранениям среди гражданского населения, включая детей, и значительно затруднили безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев.

"Наличие мин также препятствует сельскохозяйственной деятельности, развитию инфраструктуры и общему восстановлению экономики в пострадавших регионах",- добавил Хаджи Али Ачикгул.