Гутерриш: В мире верховенство международного права уступает место закону джунглей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об ослаблении глобальной правовой системы в последние годы.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил он на открытых дебатах Совета Безопасности, посвященных международному праву.

Гутерриш подчеркнул, что верховенство закона является краеугольным камнем глобального мира и безопасности, однако в настоящее время наблюдается опасная тенденция: "В мире верховенство международного права все больше уступает место закону джунглей".

Он напомнил, что сформировавшаяся за последние 80 лет международная правовая система помогла защитить человечество от большой катастрофы: "Эта система помогла человечеству избежать Третьей мировой войны".

По его словам, существующие правила запрещают применение силы и связывают все государства одной правовой рамкой.

Гутерриш добавил, что международное право имеет жизненно важное значение, особенно для уязвимых стран: "Международное право - это линия жизни для третьих стран, обещающая равенство, суверенитет и справедливость".

Генсек ООН отметил, что незаконное применение силы, удары по гражданской инфраструктуре и препятствование оказанию гуманитарной помощи создают опасные прецеденты. В результате этих процессов между государствами возникает недоверие и разобщенность.

Гутерриш подчеркнул особую роль Совбеза всемирной организации в данном контексте: "Совет Безопасности - единственный орган, уполномоченный принимать решения от имени всех государств-членов по вопросам мира и безопасности. Именно поэтому необходима реформа".

Глава ООН сделал открытый призыв к государствам: "Цели и принципы Устава ООН не являются опциональными. Споры должны решаться мирным путем, права человека должны защищаться, и международное право должно соблюдаться. Устойчивый мир возможен только тогда, когда он основан на международном праве, и невозможно достичь реальной стабильности, не устранив причины конфликтов".