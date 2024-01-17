Гутерриш: У некоторых стран больше влияния, чем у постоянных членов Совбеза ООН

Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритания.

Сегодня в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритания.

Как передает Report, об этом заявил на Всемирном экономическом форуме генсек ООН Антониу Гутерриш.

"У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния… Вы должны признать, что сегодня у нас есть державы среднего порядка, у которых больше влияния на то, что происходит, чем у крупных держав", - сказал он.