Губернатор штата Северная Каролина ввел чрезвычайное положение из-за протестов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Северная Каролина ввел режим чрезвычайного положения в городе Шарлотт, где проходят акции протеста в связи с убийством чернокожего мужчины полицией. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в город отправлена национальная гвардия.

Акции протеста в Шарлотте продолжаются вторые сутки. В результате беспорядков пострадали уже более 15 полицейских, стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ против протестующих.

Демонстрация в ночь на четверг началась мирно, однако затем в толпе прозвучали выстрелы. Один из протестующих был ранен, он находится в критическом состоянии.

Протестующие кидали в полицейских бутылки и петарды, разбивали окна и разводили костры.

Жители Шарлотта вышли на улицы, после того как во вторник 43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице.

В полиции утверждают, что Скотт нес в руках оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако его родственники настаивают, что мужчина не был вооружен.