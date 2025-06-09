Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в понедельник штат подаст иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с развертыванием Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в штате.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в понедельник штат подаст иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с развертыванием Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в штате.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью MSNBC.

"Дональд Трамп создал условия, которые вы видели сегодня вечером по телевизору. Он усугубил ситуацию. (...) Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что возглавит Национальную гвардию - незаконный акт, аморальный поступок, противоречащий конституции", - сказал он.

Ньюсом уточнил, что судебный процесс будет оспаривать решение Трампа о федерализации Национальной гвардии Калифорнии без согласия штата.

В воскресенье вечером полиция Лос-Анджелеса объявила, что весь центр города "объявлен местом проведения незаконного собрания". Полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте по меньшей мере 56 человек.