Губернатор Аляски обеспокоен сокращением военного потенциала США в Арктике

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Аляски Билл Уокер обсудил в понедельник с посетившим этот штат президентом США Бараком Обамой проблемы региона. Об этом сообщили журналисты, сопровождавшие главу государства в поездке на международную конференцию по взаимодействию в Арктике, которая проходит в Анкоридже (штат Аляска), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть озабоченность по поводу сокращения нашего военного потенциала на Аляске, учитывая нашу близость к России", - заметил губернатор в разговоре с президентом. "Сейчас, - утверждал он, - происходит самый большой рост ВС РФ со времен холодной войны. Они вновь открывают 10 (военных) баз и строят еще четыре, и все они (находятся) в Арктике. Так что здесь, в середине Северной Атлантики, мы чувствуем себя немного неуютно из-за сокращения нашего военного потенциала". Уокер также заметил, что между Аляской и Россией "от земли до земли" всего чуть более 4 км.

Губернатор также выразил надежду на создание новых ледоколов для штата. "Мы надеемся на это. У России есть масса ледоколов", - пояснил он президенту.