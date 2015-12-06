Губернатор Адена погиб при взрыве

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Генерал Гафар Саад и шесть его охранников стали жертвами взрыва утром в воскресенье. Губернатор направлялся на работу.

Report со ссылкой на Би-би-си передает, что источники в службах безопасности Йемена сообщили на условиях анонимности международным информагентствам, что по машине генерала был произведен выстрел из гранатомета.

Ответственность за покушение пока никто на себя не взял. По словам источников, его могли совершить как повстанцы-хуситы, которых проправительственные силы некоторое время назад выбили из Адена при поддержке Саудовской Аравии, так и местное отделение "Аль-Каиды".