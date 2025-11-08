Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 08 ноября, 2025
    • 08:24
    Guardian: ЕС создаст центр борьбы с дезинформационной угрозой РФ и Китая

    Европейский союз (ЕС) готовится создать специализированный центр демократической устойчивости, главной задачей которого будет противодействие дезинформационной угрозе, которая исходит от России, Китая и других стран.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа ЕС.

    Документ должен быть опубликован 12 ноября, автором инициативы является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточняет газета.

    По данным издания, Еврокомиссия для борьбы с предполагаемыми иностранными информационными вмешательствами намерена объединить в этом центре экспертов из стран Евросоюза и государств, стремящихся к нему присоединиться.

    Как утверждает The Guardian, ЕС видит наибольшую угрозу в гибридных атаках России, направленных на борьбу за влияние в Европе. Другим источником дезинформационной угрозы назван Китай.

    "Центр будет выполнять роль хаба для структур ЕС и стран сообщества, что позволит им обмениваться данными и оперативными предупреждениями о попытках правительств других государств манипулировать информацией", - указывает газета.

