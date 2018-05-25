Группа из 270 родственников жертв крушения MH17 подала иск против России в ЕСПЧ

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Группа из 270 голландцев - родственники жертв крушения Boeing в Донбассе - подала иск против России в Европейский суд по правам человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телевизионная программа "Эйн вандаг" со ссылкой на адвоката истцов Джерри Скиннера.

По его словам, голландцы присоединились к иску, поданному ранее от лица 33 родственников погибших из Австралии, Малайзии и Новой Зеландии. Скиннер не уточнил суммы требуемой компенсации, однако заметил, что речь идет о миллионах за каждого погибшего.

По данным "Эйн вандаг", в общей сложности теперь в ЕСПЧ обратились родные и близкие около 130 жертв трагедии.

Напомним, ранее Международная следственная группа заявила, что “пассажирский самолет “MH-17” малазийских авиалиний летом 2014 года был сбит ракетой, находящейся на вооружении российской армии: "Самолет потерпел крушение вследствие пуска 53-й зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил России ракеты".