Гросси: Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран

Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу.

Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси в эфире телеканала Fox News.

"Мы проводим с ними (иранскими властями - ред.) дискуссии. Сейчас первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить [инспекции]", - заявил он.

Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.

Напомним, что представители Ирана, Франции, Германии, Великобритании и ЕС во вторник провели в Женеве встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы. Позднее журналист Axios Барак Давид написал в Х, что встреча прошла без ощутимого прогресса.