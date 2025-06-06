Гросси обсудил с директором "Росатома" ситуацию на ЗАЭС

Гросси обсудил с директором "Росатома" ситуацию на ЗАЭС

В Калининграде завершились переговоры главы МАГАТЭ Рафаеля Гросси с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, стороны обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.

Лихачев и Гросси оценили встречу в Калининграде как "полезный и откровенный разговор" и договорились о дальнейших контактах.

Безопасность сотрудников МАГАТЭ при ротации на Запорожской АЭС является приоритетом Росатома, отметил Лихачев. По его словам, план по запуску ЗАЭС может быть реализован "только при снятии военных угроз".

"Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации на станции, это важно для борьбы с фейками", - добавил он.