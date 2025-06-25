Гросси: МАГАТЭ нужно возобновить работу в Иране, чтобы найти обогащенный уран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что в Иране следует как можно скорее возобновить работу инспекторов этой организации, чтобы уточнить местонахождение примерно 400 кг обогащенного урана.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что в Иране следует как можно скорее возобновить работу инспекторов этой организации, чтобы уточнить местонахождение примерно 400 кг обогащенного урана.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"У нас нет информации о том, где находятся эти материалы", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Гросси отвечал на вопрос о том, знают ли в МАГАТЭ, где сейчас около 400 кг обогащенного урана, которые, предположительно, ранее могли находиться в районе иранского ядерного объекта в Исфахане.

"Иран официально сообщил мне, что они примут меры безопасности, которые могут предусматривать, а могут и не предусматривать перемещение этих материалов", - добавил Гросси. "Вопрос в том, где они, - подчеркнул он. - Чтобы уточнить это, нужно как можно скорее позволить возобновить работу инспекторов. Думаю, это будет в интересах всех".