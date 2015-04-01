Греция пригрозила дефолтом по долгу МВФ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Греции Никос Вутцис заявил, что его страна пропустит платеж по задолженности МВФ 9 апреля, если не получит дополнительных средств из-за рубежа. Об этих планах он рассказал в интервью Spiegel, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru. По его словам, денег у Афин осталось на полмесяца, но приоритетом в выплатах будут зарплаты и пенсии, а не долги.

Вутцис добавил, что Греция будет требовать отдать ей 1,9 млрд. долларов, которые полагались по текущему плану финансовой помощи, но были задержаны из-за неопределенности в переговорах между сторонами.

Как отмечает The Daily Telegraph, 1 апреля агентство Fitch дополнительно ухудшило финансовое положение страны, снизив рейтинги четырех крупнейших ее банков с B- до ССС. Сейчас эти банки полностью зависят от подпитки со стороны Европейского центробанка. С ноября 2014 года они потеряли 15 процентов своих депозитов.