​Греция планирует стать основным направлением для отдыха российских туристов

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Министерство туризма Греции готовит предложения по повышению привлекательности страны для туристов и вынашивает планы сделать Грецию основным направлением для отдыха российских туристов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря ведомства Димитриса Трифонопулоса.

«Сейчас Греция где-то на пятой строчке. После катастрофы самолета над Шарм-эль-Шейхом Греция уже предприняла некоторые шаги и предложила российской стороне пакеты, туры, с тем чтобы россияне могли безопасно провести Рождество и Новый год в Греции», — сказал он.

По словам Трифонопулоса, Греция готова принять туристов, которые не поедут в Турцию в свете последних событий. Он отметил, что, помимо солнца и моря, в Греции есть и туризм культурный, религиозный, медицинский.

«Вся наша страна — это музей под открытым небом. Наши археологические памятники можно посещать круглый год. Здесь можно приятно провести время», — сказал он.

Он также добавил, что из-за кризиса упали и цены на туры, став доступнее для российских туристов.

Представитель ведомства добавил, что Греция намерена ускорить процесс выдачи виз российским гражданам.