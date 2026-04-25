Греция и Франция продлили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве

Греция и Франция укрепили сотрудничество в сфере обороны, продлив соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 2021 года.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэль Макрон, находящимся с визитом в Афинах.

По словам Мицотакиса, решение о развитии стратегического альянса стало продолжением курса, выбранного пять лет назад.

"Результаты в оборонном секторе более чем очевидны", - отметил он, указав на усиление военно-морских сил страны, в частности за счет фрегатов класса Belharra, включая "Кимон", а также ожидаемые поставки кораблей "Неархос" и "Формион" в ближайшие месяцы и "Фемистокл" в 2028 году.

Премьер также подчеркнул, что возможности ВВС Греции были существенно расширены благодаря поставкам 24 истребителей Rafale, а также подписанному соглашению о модернизации ракет MICA.

По его словам, сотрудничество с Францией укрепляет сдерживающий потенциал страны и способствует защите национальных и европейских границ.

Мицотакис добавил, что греко-французское партнерство стало дальновидным шагом на фоне текущих геополитических изменений и отражает более широкую потребность Европы в стратегической автономии в сфере безопасности и обороны.