Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Греция и Франция продлили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве

    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 18:12
    Греция и Франция продлили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве

    Греция и Франция укрепили сотрудничество в сфере обороны, продлив соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве 2021 года.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэль Макрон, находящимся с визитом в Афинах.

    По словам Мицотакиса, решение о развитии стратегического альянса стало продолжением курса, выбранного пять лет назад.

    "Результаты в оборонном секторе более чем очевидны", - отметил он, указав на усиление военно-морских сил страны, в частности за счет фрегатов класса Belharra, включая "Кимон", а также ожидаемые поставки кораблей "Неархос" и "Формион" в ближайшие месяцы и "Фемистокл" в 2028 году.

    Премьер также подчеркнул, что возможности ВВС Греции были существенно расширены благодаря поставкам 24 истребителей Rafale, а также подписанному соглашению о модернизации ракет MICA.

    По его словам, сотрудничество с Францией укрепляет сдерживающий потенциал страны и способствует защите национальных и европейских границ.

    Мицотакис добавил, что греко-французское партнерство стало дальновидным шагом на фоне текущих геополитических изменений и отражает более широкую потребность Европы в стратегической автономии в сфере безопасности и обороны.

    Франция Эмманюэль Макрон Кириакос Мицотакис Оборонное партнерство
    Yunanıstan və Fransa strateji müdafiə tərəfdaşlığı sazişinin müddətini uzadıblar

