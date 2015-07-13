Греция хочет заключить сделку с кредиторами на саммите

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Правительство Греции намерено заключить сделку с кредиторами на полях саммита в Брюсселе. об этом сообщает «Газета.Ru»со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, греки хотят таким образом избежать банковского кризиса.

Ранее греческое правительство заявило, что план Еврогруппы по частичному погашению долга «очень плох».

В настоящее время в Брюсселе проходит саммит лидер стран еврозоны. Перед ним члены стран Еврогруппы составили документ, в котором представили предложения по выходу Греции из кризиса, отмечает Report.