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    Греция хочет заключить сделку с кредиторами на саммите

    Греки хотят таким образом избежать банковского кризиса.

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Правительство Греции намерено заключить сделку с кредиторами на полях саммита в Брюсселе. об этом сообщает «Газета.Ru»со ссылкой на Associated Press.

    По данным издания, греки хотят таким образом избежать банковского кризиса.

    Ранее греческое правительство заявило, что план Еврогруппы по частичному погашению долга «очень плох».

    В настоящее время в Брюсселе проходит саммит лидер стран еврозоны. Перед ним члены стран Еврогруппы составили документ, в котором представили предложения по выходу Греции из кризиса, отмечает Report.

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