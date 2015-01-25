Греческий премьер надеется, что избиратели поддержат европейский курс страны

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Антонис Самарас надеется, что избиратели поддержат европейский курс страны. Об этом премьер, возглавляющий правоцентристскую партию "Новая демократия", заявил, проголосовав на избирательном участке в городе Пилос, на полуострове Пелопоннес.

"Я полон оптимизма, что никому не удастся подвергнуть угрозе европейский курс страны. Мы победим", - сказал Самарас, отметив, что результат проходящих в Греции досрочных парламентских выборов определит "беспрецедентно большое число граждан, которые до последней минуты не знали, за кого проголосуют".

Глава правительства подчеркнул, что назвал нынешние выборы "решающими для будущего страны". "Сегодня мы решаем, пойдем ли мы вперед решительно и уверенно, или же начнутся авантюры", - сказал Самарас журналистам на выходе с избирательного участка.

В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 19:00 по местному времени. Первые официальные результаты должны быть объявлены в 22:30 мск, а окончательные данные появятся лишь утром в понедельник, 26 января. Право проголосовать предоставлено примерно 9,909 млн. граждан 11-миллионной Греции. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного греческого парламента из 18 партий и 4 предвыборных объединений, допущенных к нынешним выборам, передает Report со ссылкой на ТАСС.