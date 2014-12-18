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    Греческие парламентарии не смогли избрать президента в первом туре

    Второй и третий тур голосования запланированы на 23 и 29 декабря

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Греции не смог избрать президента страны в первом туре голосования, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Кандидатуру бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса поддержали 160 депутатов, однако для победы ему требовалось получить не менее 200 голосов из 300.

    Второй и третий тур голосования запланированы на 23 и 29 декабря.

    Во втором туре кандидат должен получить не меньше 200 голосов, а в третьем - не меньше 180.

    Кандидатура Димаса была предложена на пост главы государства нынешним правительством страны.

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