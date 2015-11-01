Греческие манифестанты устроили беспорядки на границе с Турцией

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Столкновения с полицией произошли во время демонстрации греков с требованием снять заграждения на границе с Турцией и организовать свободный проход беженцев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Skai.

В 2012 году Греция построила заграждение длиной более десяти километров на сухопутной границе с Турцией, призванное уменьшить приток нелегальных мигрантов. Стена прошла от пограничного пункта Кастанес до реки Марица (Эврос) и охватила весь сухопутный участок границы. На строительство заграждения пошли более 6 тысяч кубометров бетона, 800 тонн стали и 370 километров колючей проволоки различных видов.

В субботу около 500 молодых людей из Афин, Салоник и других городов, участвующие в "движении против заграждения Эврос", приехали на автобусах и легковых автомобилях в Кастанес, чтобы пройти к границе и добраться до забора. Однако попытка были отбита полицией, которая использовала слезоточивый газ. Манифестанты стали забрасывать полицейских камнями. Молодые люди требовали разрушить забор и разрешить свободный въезд беженцев и иммигрантов.

В "движении против заграждения Эврос" участвуют несколько организаций, в том числе антирасистские, левацкие и анархистские, группа юристов за права беженцев и мигрантов. Они называют забор на границе "символом отчуждения" и "причиной гибели беженцев и иммигрантов в Эгейском море".