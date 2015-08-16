​Гражданин Узбекистана признался в суде США, что хотел убить Обаму

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ 25-летний гражданин Узбекистана Абдурасул Хазанович Джурабоев признал в федеральном суде свою вину в сговоре с целью оказания материальной помощи террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта».

Как передает Report, власти США также обвиняли его в угрозе убийством президента Барака Обамы.

Джурабоев был арестован в феврале этого года и первоначально отрицал все обвинения в свой адрес. По сведениям властей, обвиняемый планировал присоединиться к боевикам в Сирии, а также выложил на узбекский сайт угрозу совершить покушение на президента Обамы и погибнуть мученической смертью или устроить теракт в Нью-Йорке, если ему не удастся покинуть США.

«Абдурасул Джурабоев четко осознавал, что хотел оказать поддержку ИГИЛ, сражаясь в Сирии. Это дело – еще один пример того, какой охват имеет «Исламское государство» в США с помощью социальных сетей, и фактическое доказательство того, что некоторые готовы последовать за ними», — заявил комиссар полиции Нью-Йорка Уильям Брэттон.