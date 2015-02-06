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    В Москве арестован гражданин России по обвинению в госизмене

    Обвиняемому грозит до 20 лет колонии

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы пресекли деятельность гражданина России, передававшего секретную информацию одной из западных стран. Как сообщает Report, об этом заявил "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

    "В Москве под стражу взят гражданин Кравцов, обвиняемый в государственной измене, его задержание было произведено еще в прошлом году", - заявил собеседник агентства.

    Он отметил, что фигурант останется под стражей, как минимум, до конца марта 2015 года.  

    В какую именно страну отправлялась информация - не уточняется.

    В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили факт ареста обвиняемого в госизмене. "21 января судом было вынесено решение о продлении срока ареста Кравцову Геннадию Николаевичу, обвиняемому по статье 275 Уголовного кодекса РФ, до 27 марта 2015 года", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Скотникова. Дело имеет гриф "совершенно секретно", его детали в суде не раскрывают.

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