В Москве арестован гражданин России по обвинению в госизмене

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы пресекли деятельность гражданина России, передававшего секретную информацию одной из западных стран. Как сообщает Report, об этом заявил "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"В Москве под стражу взят гражданин Кравцов, обвиняемый в государственной измене, его задержание было произведено еще в прошлом году", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что фигурант останется под стражей, как минимум, до конца марта 2015 года.

В какую именно страну отправлялась информация - не уточняется.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили факт ареста обвиняемого в госизмене. "21 января судом было вынесено решение о продлении срока ареста Кравцову Геннадию Николаевичу, обвиняемому по статье 275 Уголовного кодекса РФ, до 27 марта 2015 года", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Скотникова. Дело имеет гриф "совершенно секретно", его детали в суде не раскрывают.