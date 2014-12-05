Гражданин Азербайджана арестован по делу об убийстве директора завода Coca-Cola

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Октябрьский районный суд города Санкт-Петербург арестовал на два месяца гражданина Азербайджана Дениса Чхитаури, подозреваемого в убийстве директора петербургского завода Coca-Cola. Об этом сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Прокуратура города поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Финогенова и Дениса Чхитаури.

По версии следствия, 28 ноября Чхитаури и Финогенов назначили встречу Сошневу в районе гаражей, расположенных на территории Фрунзенского района, где Финогенов совершил убийство в гараже, дважды выстрелив в бизнесмена из самодельного огнестрельного оружия. Затем подозреваемые завладели денежными средствами Сошнева в сумме около 150 тысяч рублей, а также документами на его автомобиль. Подозреваемые Финогенов и Чхитаури в ходе допросов признали свою вину.