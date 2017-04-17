Граждане Турции и Ирана смогут приезжать на Дальний Восток России без виз

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Граждане 18 стран смогут приезжать на Дальний Восток России без виз.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этой новой возможности для туристов и предпринимателей сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что для них "достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете".

Председатель правительства добавил, что в перечень включены 18 государств из различных регионов, выбранных по принципу взаимности. "Это не потому, что эти государства ближе или дальше, а именно принцип взаимности действует - те, кто к нам готов с таким же подходом обратиться, подойти также, мы, соответственно, вводим двусторонние соглашения о безвизовых поездках", - пояснил глава Кабмина.

В перечень из 18 государств вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.