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Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции

Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции Граждане Сербии поддержали на прошедшем в воскресенье референдуме изменения в конституции в области правосудия.
Другие страны
17 января 2022 г. 03:39
Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции
Александар Вучич

Граждане Сербии поддержали на прошедшем в воскресенье референдуме изменения в конституции в области правосудия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Александар Вучич в обращении к нации по результатам референдума.

"На основании 97,02% обработанных бюллетеней "за" проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали "против". Всего проголосовали более 1,8 млн человек, преимущество проголосовавших "за" составило более 400 тыс. человек. Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти", - заявил Вучич.

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