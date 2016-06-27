Грабители в Париже украли часы люксовой марки на сумму 3 млн. евро

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Грабители ограбили склад в VIII округе Парижа, где хранились часы швейцарского бренда Richard Mille, унеся с собой добычу на сумму около 3 млн. евро, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестные злоумышленники проникли в помещение в ночь на понедельник и унесли с собой два сейфа, в которых в общей сложности находилось от 40 до 60 часов.

Подробности похищения пока не приводится, известно лишь, что сейфы не были прикреплены к полу.