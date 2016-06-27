 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грабители в Париже украли часы люксовой марки на сумму 3 млн. евро

    Грабители ограбили склад в VIII округе Парижа

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Грабители ограбили склад в VIII округе Парижа, где хранились часы швейцарского бренда Richard Mille, унеся с собой добычу на сумму около 3 млн. евро, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Неизвестные злоумышленники проникли в помещение в ночь на понедельник и унесли с собой два сейфа, в которых в общей сложности находилось от 40 до 60 часов.

    Подробности похищения пока не приводится, известно лишь, что сейфы не были прикреплены к полу.

    В настоящее время расследованием ограбления занимается французская полиция.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi