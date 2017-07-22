Госсекретарь США выразил удовлетворение усилиями Катара по урегулированию дипломатического кризиса

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил удовлетворение усилиями Катара по урегулированию дипломатического кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaleej Times, Катар сделал несколько шагов вперед по реализации Меморандума о взаимопонимании между США и Катаром по борьбе с терроризмом.

Кроме того, Р.Тиллерсон выразил надежду, что четыре арабские страны снимут блокаду с Катара в знак доброй воли, так как это отрицательно сказывается на людях.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали отношения с Катаром, обвинив эмират в спонсировании терроризма.