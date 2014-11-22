Госсекретарь США решил остаться в Вене

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поменял планы и не улетает в пятницу из Вены, где он принимал участие в переговорах "шестерки" с Ираном, заявил журналистам источник в американской делегации.

Джон Керри прибыл в Вену в четверг. В пятницу он провел несколько встреч с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и координатором ЕС на переговорах "шестерки" с Ираном Кэтрин Эштон в двух и трехстороннем форматах, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Вечером того же дня Керри планировал отбыть в Париж и вернуться в Вену позднее.