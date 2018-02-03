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    Госсекретарь США призвал Мексику обратить внимание на возможное вмешательство России в президентские выборы

    Мы знаем, что у РФ есть щупальца на выборах по всему миру, - заявил Тиллерсон

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы.

    Как сообщает Report, выборы президента Мексики запланированы на первое июля 2018 года. Национальный опрос показал, что лидером на пост президента является политик Лопес Обрадор.

    "Мы знаем, что у РФ есть "щупальца" на выборах по всему миру, мы это слышали от наших европейских коллег. В связи с этим моя рекомендация для Мексики - обратить внимание на происходящее", - передает слова Тиллерсона ТАСС.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Америка наблюдает "начальные признаки российского вмешательства" в выборы, которые запланированы на 1 июля в Мексике.

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