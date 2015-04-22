Госсекретарь США признался, что в молодости управлял кондитерской

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Глава американской дипломатии Джон Керри раскрыл ранее малоизвестный факт из своей личной биографии о том, что в молодости он управлял кондитерской.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, идея основать кондитерскую пришла в голову будущему дипломату и его другу в 1970-х годах, когда он был сотрудником в частной юридической компании в городе Бостон.

"Мы вышли после ужина, и мне очень захотелось печенья с шоколадной крошкой. И это стало тягой на всю жизнь", - признался госсекретарь.

В Бостоне не оказалось ни одного места, где можно было бы купить вкусное печенье поздно вечером, отметил тогда Керри, после чего друзья начали искать место для своего будущего магазина. Два месяца спустя они уже готовились к открытию кондитерской на рынке в здании Фанел-Холл.

"Я живо представлял себе (цепочку) из 40 магазинов в 40 городах, и вдруг я понял,… что у меня нет никаких меню и никаких рецептов", - сказал Керри.

На встрече с американскими шеф-поварами, которые представят США на международной выставке "Милан Экспо 2015" Керри поведал о том, как он начинал готовить партии печенья на своей домашней печи.

"Искусно работая с патокой и настоящим шоколадом Lindt, и лучшим маслом, которое мы могли найти, и так далее, мы готовили потрясающее печенье", — сообщил госсекретарь.

Через год после открытия Магазин Kilvert & Forbes Bakeshop, основанный Керри и его другом, получил награду "Лучшее в Бостоне" (Best of Boston).

Несмотря на то, что Керри и его партнер продали свои доли в компании много лет назад, кондитерская существует по сей день. Министр до сих пор является одним из постоянных клиентов этого магазина.